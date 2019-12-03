ВЦИОМ: 10% россиян верят в победу сборной на Евро-2020

Только 6% россиян не верят, что сборной России удастся выйти из отборочной группы Евро-2020. Больше всего опрошенных ВЦИОМом думают, что команда дойдет до четвертьфинала, а чемпионство прогнозирует каждый десятый.
Постоянными болельщиками себя считают 7% россиян, от случая к случаю интересуются футболом 33%, а безразличен этот вид спорта 59% гражданам страны. Четверть респондентов обычно следит за матчами чемпионата Европы, почти три четверти (74%) не следят за ними. За Евро-2020 планируют следить 35%. Еще 24% еще не думали об этом, так как не знали, когда пройдет чемпионат.
Половина россиян (50%) думают, что России повезло с попаданием в группу со сборными Дании, Бельгии и Финляндии. По их мнению, фавориты:
Россия — 12%;
Дания — 4%;
Финляндия — 2%;
фаворита нет, все примерно одинаковы по силе — 22%;
затрудняюсь ответить, не разбираюсь — 36%.
За российскую сборную будут болеть 85% респондентов. На втором и третьем местах — Германия и Франция с 10% и 8% соответственно. В пятерку также вошли Испания с 7% и Бельгия с Англией с 5% (респонденты могли выбрать три варианта).
Прогноз россиян о перспективах сборной на Евро:
дойдет до финала — 12%;
дойдет до полуфинала — 14%;
дойдет до четвертьфинала — 19%;
выйдет из группы — 16%;
не выйдет из группы — 6%;
затрудняюсь ответить — 23%.
О соперниках России на Евро-2020 — в материале “Ъ” «Добавили Финляндии».
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