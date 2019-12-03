Индонезия хочет создать суверенный фонд для поддержки стартапов

Правительство Индонезии изучает возможности создания суверенного фонда, средства из которого могли бы направляться на поддержку молодых технологических компаний, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Пока что власти страны не определились с размером фонда, а также с источниками его финансирования, но ранее в правительстве говорили о том, что любой суверенный фонд может достигать в размере $10 млрд. Идею создания такого фонда поддержали министерства финансов, инвестиций и госпредприятий.

По словам одного из источников, правительство также рассматривает возможность создания офиса нового фонда в Сингапуре, чтобы поддерживать сингапурский бизнес там. Кроме того, среди предложений, находящихся на рассмотрении, есть создание инвестфонда для поддержки малого и среднего бизнеса с высоким уровнем задолженности.

Кирилл Сарханянц