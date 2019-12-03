04 декабря, среда
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Российский FaceApp вошел в топ-20 бесплатных приложений App Store

Российский фоторедактор FaceApp вошел в двадцатку лучших бесплатных приложений App Store 2019 года. Он расположился на 14-й строчке.

FaceApp разработан российской компанией Wireless Lab. Приложение с помощью технологий нейронной сети преобразует лица на фотографиях. Его запустили в 2017 году.

В российской версии App Store летом 2019 года приложение заняло первое место по скачиванию. App Store не публикует статистику скачиваний, в Google Play у него сейчас более 100 млн загрузок.

Первые пять мест в App Store заняли:

  1. YouTube,
  2. Instagram,
  3. Snapchat,
  4. TikTok,
  5. Messenger.

Напомним, как сегодня сообщило издание The Hill, ФБР рассматривает FaceApp как потенциальную угрозу. Бюро намерено принять меры, если будут данные о вмешательстве приложения в выборы в США.

О том, как мобильные приложения обретают и теряют популярность,— в материале “Ъ” «Поймать волну».

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