Поймать волну

В конце сентября все соцсети пестрили скриншотами из приложения Gradient, которое позволяет пользователям найти похожую на них знаменитость. Всего за неделю его скачали больше миллиона человек, а такими цифрами может похвастаться далеко не каждое приложение. Но история показывает, что скорый взлет зачастую оборачивается таким же скорым падением.

Найди близнеца

18 июня в App Store и Google Play поступает приложение Gradient Photo Editor — ничем не примечательный редактор фотографий, коих в магазинах мобильных приложений если не тысячи, то уж сотни точно. Оно болтается где-то далеко за пределами топ-подборок в течение трех месяцев, пока 17 сентября разработчики из российской студии Ticket to the Moon не выпускают обновление. В фоторедакторе появляется функция, позволяющая пользователям узнать, на кого из знаменитостей они похожи. Она так и называется — Who is your twin? («Кто твой близнец?»). Пользователь загружает свое фото, а далее нейросеть приложения анализирует его и подбирает известную личность из своего банка фотографий. Именно благодаря этой функции приложение добивается молниеносного успеха.

Всего за два дня Gradient, по заверениям разработчиков, скачивают 3 млн раз, а за неделю аудитория фоторедактора вырастает с 1 млн до 5 млн пользователей. Независимые оценки, правда, куда скромнее. Так, сервис Apptopia, оценивающий количество скачиваний мобильных приложений, полагает, что с 23 сентября (день, когда приложение вышло в топ магазинов) по 2 октября Gradient был скачан в России около 780 тыс. раз, а в мире этот показатель составил 1,1 млн.

К слову, результат работы нейросетей зачастую далек от идеального: приложение может с легкостью назвать похожими белокожую девушку с темнокожим мужчиной. Но это, кажется, и не важно вовсе. Скорее это добавляет приложению вирусности: смешной результат — тоже результат, при этом пользователи соцсетей делятся таким с еще большей охотой. А когда им начинают делиться знаменитости с миллионами подписчиков в социальных сетях, такие как Михаил Галустян, Ольга Бузова или рэпер Баста, то приложение молниеносно набирает бешеную популярность.

Сколько на волне этой бешеной популярности заработала Ticket to the Moon, остается загадкой: основатели компании Владислав Уразов и Богдан Матвеев эту информацию не раскрывают. Впрочем, вряд ли оно успело принести им за это время золотые горы. Само приложение бесплатное, функция сравнения себя со знаменитостями — тоже. В компании говорят, что заработок идет только от подписки, которая открывает пользователям ряд дополнительных функций в редакторе. Месячная подписка стоит $4, годовая — $20. Сервис SensorTower, например, полагает, что в августе (за месяц до нахлынувшей на приложение популярности) Gradient было скачано в App Store примерно 50 тыс. раз, а компания заработала около $20 тыс. В Google Play количество скачиваний за август оказалось в десять раз меньше, а компания почти ничего не заработала.

Gradient — наглядный пример того, как малоизвестное приложение в какой-то момент вдруг становится самым скачиваемым в онлайн-магазинах приложений. Путь к известности обычно прокладывается двумя путями: либо за счет активной рекламной кампании, либо за счет привлечения популярных блогеров и в целом известных личностей. Иногда разработчики прибегают к обоим способам привлечения внимания аудитории к своему продукту, но на это нужны деньги, и немалые. Несмотря на то что для Ticket to the Moon это был первый проект, а сама команда состоит всего из 15 человек, деньги на привлечение к раскрутке Gradient у основателей компании, скорее всего, были. Несколько лет назад они продали другую свою программу — Teleport, которая меняла цвет волос на фото,— популярному мессенджеру Snapchat за $8 млн. Прибегли ли создатели Gradient к услугам знаменитостей или те подключились к раскрутке приложения самостоятельно — неизвестно. А как показывает практика, чтобы твое приложение стали скачивать миллионы людей, совсем необязательно тратить деньги на рекламу. Так, например, было с приложением MSQRD.

Маска, кто ты?

MSQRD было создано белорусскими разработчиками Евгением Невгенем, Сергеем Гончаром и Евгением Затепякиным. Причем собрали приложение всего за 48 часов — в ноябре 2015 года на хакатоне Garage48. Оно было достаточно сырым, но у него уже была функция, которая моментально зацепила аудиторию. При помощи нейросетей и 3D-технологий обработки фотографии приложение позволяло пользователю менять свое фото, накладывая на него различные маски из библиотеки. Там же, на хакатоне, разработчики пообещали выпустить полную версию приложения к рождественским праздникам. А добавлением в библиотеку масок на новогоднюю тематику команда Masquerade Technologies сделала свое приложение еще более вирусным.

В итоге, по данным сервиса Apptopia, за первый месяц существования приложения его установил 1 млн пользователей, а по итогам февраля — уже 10 млн. К середине марта эта цифра перевалила за 18 млн, при этом, как утверждают сами разработчики, на раскрутку приложения не было потрачено ни рубля. Денег на это у Masquerade просто не было. Поэтому они просто писали звездам шоу-бизнеса с просьбой рассказать о приложении в соцсетях. И очень многие из них откликнулись на просьбу белорусских разработчиков. А в марте 2016 года к создателям MSQRD пришли и большие деньги: с предложением выкупить фото- и видеоредактор пришла Facebook. В итоге 9 марта было объявлено о сделке с крупнейшей социальной сетью мира. Сколько именно компания Марка Цукерберга заплатила за детище белорусских разработчиков, не раскрывается. Но эксперты на рынке уверены, что эта сумма исчисляется десятками миллионов долларов.

При этом компания зарабатывала на своем приложении и до его продажи Facebook. Как только приложение начало набирать популярность, к разработчикам стали приходить крупные компании с просьбой разместить рекламу или даже сделать стилизованные маски для фото. Самый яркий пример последнего — маска танкового шлема, которую заказали разработчики популярного многопользовательского танкового симулятора World of Tanks.

Продажа бизнеса Facebook вовсе не означает конец истории Masquerade. Она сохранила свой штат и продолжает трудиться над дальнейшими разработками. Только теперь команда MSQRD делает это под крылом огромной корпорации с потенциальной аудиторией свыше 2 млрд человек.

Живописные нейросети

Но не все истории приложений, однажды взлетевших на самую вершину чартов, заканчиваются столь же радужно. Достаточно вспомнить Prisma, выстрелившее летом 2016 года и признанное Apple приложением года. У Prisma очень много общего с MSQRD: тоже фоторедактор, тоже нейросети, даже ментором и первым инвестором у этих двух приложений был один и тот же человек — тогдашний вице-президент Mail.ru Group Юрий Гурский. Наконец, тот же моментальный взлет: приложение изначально появилось в App Store 11 июня. Как затем рассказывал сам господин Гурский, он попросил прорекламировать новое приложение, обрабатывающее фотографии в стиле известных художников, модель и актрису Наталью Водянову. Пост Водяновой в Instagram, рекомендующий пользователям попробовать Prisma, был опубликован 17 июня и собрал более 16,5 тыс. отметок «нравится». В итоге всего через полторы недели после запуска детище Prisma Labs оказалось в топ-10 магазина App Store в десяти странах и было скачано около 650 тыс. раз. Еще через месяц Prisma стало доступно и пользователям смартфонов на операционной системе Android, и к 1 августа число обработанных через Prisma фотографий достигло 1 млрд.

Однако на этом сходства в историях MSQRD и Prisma заканчиваются. Да, к российским разработчикам тоже пришли инвесторы, первым из которых стал Алексей Губарев, которого позвал как раз Юрий Гурский. Господин Губарев представлял оператора дата-центров XBT Holding. Его компания тут же приобрела около 20% акций Prisma Labs. Затем к ним присоединились Gagarin Capital и, наконец, сама Mail.ru Group, вложившая в проект около $2 млн, получив взамен долю от 10% до 25%. Остальной акционерный капитал принадлежал основателям сервиса обработки фотографий. Но своей условной Facebook, готовой вложить в проект миллиарды долларов, на пороге Prisma так и не появилось. И это притом, что сейчас, несмотря на заметное падение интереса пользователей к приложению, у Prisma, по данным Apptopia, более 100 млн скачиваний по всему миру.

Уже через полгода после запуска у Prisma наметился очевидный кризис, и проект начали покидать инвесторы. Так, в начале 2017 года Гурский, уже покинувший Mail.ru Group, создает собственный фонд совместно с Губаревым Haxus и выкупает долю XBT Holding. А 5 августа 2018 года они приобретают и долю Mail.ru Group, которая окончательно разочаровалась в проекте. В прошлом же году Prisma покинули основатель Алексей Моисеенков, а также еще ряд миноритарных акционеров, продавших свои акции Haxus. В сентябре 2019 года количество скачиваний некогда самого популярного фоторедактора в России составило 28 тыс. раз — это примерно в 17 раз меньше, чем в первый месяц работы приложения.

Историй приложений, схожих с Prisma, в целом гораздо больше, чем тех, где разработчикам удается подолгу оставаться на вершине. Так, еще в июле пользователи сходили с ума от FaceApp, в котором появилась функция «состаривания» человека при помощи нейросетей. В текущем месяце приложение скачали по всему миру 47,3 млн человек, но всплеск популярности оказался очень краткосрочным. Уже в августе количество скачиваний составило 19 млн, а за сентябрь FaceApp установили и вовсе всего 5 млн владельцев мобильных гаджетов. Сколько продержится на вершине Gradient — неизвестно, но, как показывает история, на то, чтобы найти новые способы завлечь аудиторию, у создателей фоторедактора есть всего несколько месяцев.

Кирилл Сарханянц