Семья осужденного Виктора Бута покинула США

В воскресенье, 1 декабря, завершилась поездка в США жены и дочери осужденного в этой стране россиянина Виктора Бута. Российской стороной были организованы встречи с Бутом, который отбывает срок в тюрьме Марион (штат Иллинойс). Алле Бут было оказано необходимое содействие, рассказали в генконсульстве России в Нью-Йорке.

1 декабря завершилась поездка в США супруги и дочери Виктора Бута. Алле Бут было оказано необходимое содействие посольством России в США и генеральным консульством России в Нью-Йорке, организованы ее встречи с супругом, отбывающим двадцатипятилетний срок в тюрьме Марион (штат Иллинойс).

В конце сентября приговоренный в США к 25 годам лишения свободы россиянин Виктор Бут впервые за восемь лет встретился со своей семьей. Его родным разрешили посещать заключенного четыре раза в неделю.

По версии обвинения, Виктор Бут поддерживал организацию FARC, которая в США признана террористической.

О приговоре читайте в публикации “Ъ” «Виктору Буту зачитали его 25 лет».