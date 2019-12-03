Захарова призвала гарантировать права жителям Донбасса

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потерявшиеся люди в Донбассе потерялись не сами, и призвала гарантировать жителям их права. И тогда, по ее словам, они найдутся.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло!» — написала госпожа Захарова в Facebook. Так она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе и его жителях. «Я знаю, что там есть те, кто выступает за Украину. Есть те, кто потерялись. А есть те, кто за Россию. Вот последние могут уезжать»,— приводят СМИ его слова.

Господин Зеленский говорил, что, если предстоящие переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) не увенчаются успехом, он «в любом случае не будет начинать войну в Донбассе».

Ранее стало известно о предстоящих переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле подтвердили, что два президента намерены лично пообщаться на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Каким именно будет формат переговоров, станет ясно ближе к встрече.

О предстоящих переговорах — в публикации “Ъ FM” «Президенты России и Украины сверят графики».