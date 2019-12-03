Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп прилетел в понедельник в столицу Великобритании накануне встречи Североатлантического альянса. Королева Елизавета II примет ее участников в Букингемском дворце во вторник.

По дороге господин Трамп объявил, что убедил европейских союзников увеличить расходы на оборону. «С тех пор, как я вступил в должность, число союзников по НАТО, выполняющих свои обязательства, более чем удвоилось»,— написал он в Twitter.

Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие. СМИ констатируют напряженность, которая возникла между президентами США и Франции. В ноябре Эмманюэль Макрон заявил, что у НАТО произошла «смерть мозга».

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «В НАТО нет единой позиции по поводу России».