Зеленский не исключил обсуждения транзита газа на саммите «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) 9 декабря будет обсуждаться вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. По мнению господина Зеленского, вопрос транзита газа должен рассматриваться без привязки к ситуации в Донбассе. Такое мнение украинский президент озвучил в интервью четырем европейским изданиям (Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza).

«Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должны быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматривается в нормандском формате»,— заявил он (цитата по Der Spiegel). Владимир Зеленский добавил, что президент России Владимир Путин «принял к сведению» позицию Киева.

Действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря. В ноябре «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла эти условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.

Подробнее о требованиях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».

Как прошли последние газовые переговоры между Москвой и Киевом — в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».