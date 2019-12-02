Федерация тяжелой атлетики потребовала расследования по сюжету НТВ о допинговом скандале

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в открытом письме потребовал провести внутреннее расследование по сюжету НТВ «Мутная WADA». Сотрудники телеканала утверждают, что в данные Московской антидопинговой лаборатории изменения вносились со стороны IP-адресов США. Также НТВ утверждает, что манипуляции проводил экс-глава лаборатории Григорий Родченков.

НТВ опубликовал сюжет в пятницу, 29 ноября. По данным телеканала, в систему управления данными московской антидопинговой лаборатории входили с территории США не менее 500 раз. В качестве одного из доказательств НТВ показал переписку между бывшими сотрудниками лаборатории, где говорится о нарушении допинговых правил, предположительно, со стороны господина Родченкова и его заместителя Тимофея Соболевского и некоторых тяжелоатлетов.

«Мошенники должны быть уверены, что к ним будут применены санкции — рано или поздно — и никто не избежит должного наказания. Они те, кто никогда не будут спать спокойно в России. Мошенники НЕ являются членами российской тяжелоатлетической семьи!» — говорится в сообщении ФТАР.

Федерация намерена запросить сведения журналистов НТВ и обратиться в WADA за содействием в проведении расследования. Если факты подтвердятся, то ФТАР будет требовать санкций против всех виновных. «Обманщики никогда не смогут спать спокойно»,— считают в федерации.

Напомним, господин Родченков ранее стал информатором по допинговому скандалу в России — он рассказал, как использовался допинг на Олимпиаде в Сочи. Это привело к тому, что россияне выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Недавно комитет по соответствию WADA рекомендовал разрешить российским спортсменам участвовать в крупных соревнованиях только под нейтральным флагом в течение четырех лет. Это связано с расследованием внесения изменений в данные Московской антидопинговой лаборатории уже после прошлого допингового скандала.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».