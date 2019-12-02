Патрушев: действия США против Китая наносят ущерб мировой торговле

Действия США в отношении Китая отрицательно сказываются на всей мировой торговой системе, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Эту точку зрения он озвучил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Разделяем ваше мнение о том, что действия Вашингтона контрпродуктивны и наносят ущерб не только американским и китайским интересам, но и всей международной торговле»,— отметил секретарь российского Совбеза (циттата по ТАСС).

Торговая война КНР и США продолжается с 2018 года. В ноябре Министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США договорились о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну. СМИ писали, что для заключения торговой сделки КНР хочет, чтобы США отменили введенные на китайские товары тарифы.

Подробнее о торговых переговорах — в материале “Ъ” «США и Китай договорились договориться».

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».