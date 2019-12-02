Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре достиг минимума за десять лет

Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре 2019 года снизился до 45,6 пункта, достигнув минимального уровня с мая 2009 года. Соответствующие данные приводятся в исследовании IHS Markit (.pdf). В октябре индекс PMI достигал 47,2 пункта.

«Российские производители фиксировали сложные условия внутреннего и внешнего спроса… Ухудшение (показателя.— “Ъ”) было вызвано падением объемов нового бизнеса и последующим снижением производства»,— заявила экономист IHS Markit Шан Джонс. Она добавила, что, по прогнозу IHS, промышленное производство будет продолжать замедление в последнем квартале 2019 года и в течение первых месяцев 2020-го.

Согласно октябрьскому опросу IHS, уровень оптимизма российского бизнеса стал рекордным за последние 7,5 года. Компаний, которые надеются на расширение бизнеса в течение следующего года, на 22% больше, чем фирм-пессимистов, которые в ближайшее время не готовы наращивать производство.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Бизнес добавил к своим перспективам оптимизма».