Бизнес добавил к своим перспективам оптимизма

Российский бизнес позитивно оценил возможности для своего развития: уровень оптимизма стал рекордным за последние семь с половиной лет. Компаний, которые надеются на расширение бизнеса в течение следующего года, на 22% больше фирм-пессимистов, которые в ближайшее время не готовы наращивать свое производство. Об этом говорят данные опроса IHS Markit.

Компании рассчитывают на расширение экспорта и изменение системы сбыта. По их мнению, это должно привести к увеличению продаж в предстоящем году. Но результаты подобных опросов вряд ли могут показать объективную картину в деловой среде, считает управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан:

«Сама постановка этого вопроса не вполне корректна. Когда в стране долгое время кризис, достаточно жесткие условия для ведения бизнеса, естественно, компании, у которых дела не очень хороши, просто уходят с рынка с каждым годом все больше и больше. Остаются те, которые по тем или иным причинам в этих условиях могут справляться. Поэтому, конечно, с каждым годом уровень оптимизма будет расти просто за счет того, что “больные умирают”. У нас после 2014 года, после падения цен на нефть уже пять лет продолжается условный период стагнации, когда сократились выручки и прибыли, достаточно жестко работают силовые органы с компаниями и так далее. Конечно, уже очень многие компании, которые не смогли справиться, ушли, а те, которые остались, нашли какие-то способы работать в такой обстановке. Речь идет о том, что страна все более и более приспосабливается к своему текущему положению».

Как отмечается в исследовании, больше всего роста деловой активности ждут производственные компании и поставщики услуг. “Ъ FM” спросил у представителей малого и крупного бизнеса, насколько атмосфера для развития сейчас благоприятна.

Константин Чайкин, владелец часовой мануфактуры: «Наша компания большей частью ориентирована на международный рынок. Мы уже много лет расширяемся, улучшаемся. Конкретно наша специализация связана с производством часов класса люкс. То есть у нас все очень хорошо, и впереди только прекрасные перспективы. Поэтому, естественно, мы инвестируем и в оборудование, и в развитие компании, находясь при этом в России. Наш рынок в основном находится за рубежом». Тамара Нехорошева, учредитель химчистки-прачечной «Акварели»: «Я не разделяю такого оптимизма моих коллег. Мы хотели купить шкаф озонирования для химчистки — вещь необходимая, чтобы расширить список продукции, которую мы предлагаем клиенту. И пошла в Сбербанк, клиентом которого я являюсь. Я говорю, что хочу взять кредит, чтобы приобрести такое оборудование. На что мне Сбербанк ответил: не вопрос — 2% в месяц. Но это очень дорого — это 24% в год, очень высокая кредитная ставка. “А что мы сделаем? Вот такая ставка”. Разве это поддержка малого бизнеса? Это разве вызывает оптимизм? Разумеется, нет». Вадим Дымов, бизнесмен: «Действительно, выглядит все финансово более здоровым, чем раньше. Банки существенно укрепились. Порядка больше становится, правда, и деньги есть у банков. Хуже с деньгами у людей, но в целом определенный оптимизм есть. А так, как будет дальше развиваться ситуация, зависит, конечно, от действий правительства и страны».

Аналогичный опрос об оптимизме компаний провел Институт экономической политики имени Гайдара. Результаты исследования показали, что российский бизнес негативно оценивает будущие инвестиции. По данным института, в промышленности увеличился дефицит кадров — такого не было с 2014 года.

Анна Никитина