Индекс PMI обрабатывающих отраслей России начал расти после рекордного падения

Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей в октябре 2019 года вырос до 47,2 пункта, следует из данных в исследовании IHS Markit (.pdf). Месяцем ранее он равнялся 46,3 пункта, что является минимальным изначением с мая 2009 года.

Последнее среднеквартальное значение индекса на уровне 48,2 балла было наихудшим со второго квартала 2015 года. Отметка 50 пунктов отделяет спад от роста.

«В октябре по всему производственному сектору России наблюдалось усиление сокращения объемов производства и новых заказов на фоне ослабления спроса, которое было наиболее существенным с апреля 2019 года»,— пояснил экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.