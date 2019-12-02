СМИ: КНДР строит дополнительные площадки для пусков ракет

Военные Северной Кореи с лета построили в нескольких населенных пунктах страны бетонные площадки для мобильных пусковых установок, используемых для запуска различных типов ракет, сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники. По их словам, были построены десятки таких площадок, точное число не называется. В длину и ширину площадки достигают нескольких десятков метров, и их можно использовать даже для запуска межконтинентальных баллистических ракет.

Издание уточняет, что площадки делают из бетона, потому что, если запускать ракеты с мягкого грунта, это может привести к разрушению пусковой установки, а также повлиять на траекторию полета ракеты. Кроме того, увеличение числа пусковых площадок затрудняет обнаружение точного места запуска для других стран.

28 ноября Северная Корея провела испытания ракетной установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра. Предыдущие испытания РСЗО КНДР проводила в конце октября. В том же месяце Северная Корея также успешно испытала баллистическую ракету для подводных лодок.

Об июльских испытаниях КНДР читайте в публикации “Ъ” «Корея метает копии "Искандеров"».