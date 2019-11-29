КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Северная Корея подтвердила, что накануне, 28 ноября, провела испытания ракетной установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра. Об испытаниях сообщали министерства обороны Южной Кореи и Японии, власти КНДР никак не комментировали эту информацию. Предыдущие испытания РСЗО Северная Корея проводила 31 октября.

За вчерашними пусками наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет северокорейская газета «Нодон синмун». По ее данным, Ким Чен Ын «выразил удовлетворение» проведенными ракетными стрельбами. Пуски были произведены на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР. Как уточняет издание, испытания подтвердили «превосходство и надежность» ракетной установки.

США призвали КНДР избегать провокаций. Северной Корее нужно вернуться к переговорам для «достижения полной денуклеаризации», заявил ТАСС представитель Госдепартамента.

В начале октября Северная Корея также успешно испытала баллистическую ракету для подводных лодок. Она пролетела 450 км и поднялась до 910 км. Запуск, как утверждали северокорейские СМИ, подтвердил характеристики ракеты и не повлиял на безопасность соседних стран.

Об июльских испытаниях КНДР читайте в публикации “Ъ” «Корея метает копии "Искандеров"».