Лондонский мост снова открыли для движения после теракта

Лондонский мост открыли для автомобилей и пешеходов после того, как 29 ноября мужчина напал с ножом на прохожих. Ранее были сокращены кордоны по обе стороны моста, однако он оставался закрытым.

«Лондонский мост вновь открыт для движения транспорта и пешеходов. Спасибо за ваше терпение»,— говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Напомним, полиция Великобритании застрелила подозреваемого в нападении на прохожих человека на Лондонском мосту. В результате нападения два человека погибли, трое были ранены и госпитализированы. Полиция объявила инцидент террористическим актом. У подозреваемого был закреплен на теле муляж взрывного устройства. Он был осужден в 2012 году за преступления, связанные с терроризмом, а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.

Террористическая группа «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заявила, что нападение на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября, было совершено одним из ее членов. Террористы не предоставили доказательств своего заявления.

Теракт стал темой общенациональной дискуссии. Вопросам терроризма, реформы тюремной системы и перевоспитания преступников в воскресных интервью и выступлениях посвятили время и премьер Борис Джонсон, и его основной конкурент на предстоящих 12 декабря выборах лидер лейбористов Джереми Корбин.

Подробности — в публикации “Ъ” «Британии приставили нож к выборам».