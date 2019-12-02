Британии приставили нож к выборам

Нападение на лондонцев вооруженного двумя ножами мужчины активно обсуждают как простые британцы, так и ведущие политики страны. Вопросам терроризма, реформы тюремной системы и перевоспитания преступников в воскресных интервью и выступлениях посвятили время и премьер Борис Джонсон, и его основной конкурент на предстоящих 12 декабря выборах — лидер лейбористов Джереми Корбин. “Ъ” разбирался, как недавний теракт раскалывает общество и власть.
«Этот парень вышел из тюрьмы по истечении половины срока по программе автоматического досрочного освобождения. Я давно говорил: эта система не работает. Отпускать досрочно осужденных за терроризм или тяжкие насильственные преступления — абсурдно» — так Борис Джонсон, стоя за оцеплением на Лондонском мосту в день теракта, вбросил тему в эпицентр политической дискуссии, пообещав запретить эту порочную практику. Что примечательно, с политическим анализом он выступил еще до того, как выразил благодарность полицейским, застрелившим боевика.
Напомним, 28 ноября британец пакистанского происхождения Усман Хан с двумя кухонными ножами в руках напал на людей, проходивших по Лондонскому мосту. Инцидент начался в здании Гильдии рыботорговцев, где под эгидой Кембриджского университета проходила конференция, посвященная реабилитации бывших заключенных. Усман Хан пригрозил взорвать здание, а затем добежал до моста и принялся бросаться на прохожих.
Ему удалось ранить пятерых человек, двое из которых погибли. Конец резне был положен при трагикомических обстоятельствах. Террориста обезвредили четверо: убийца, которому позволили на один день выйти из тюрьмы перед досрочным освобождением, еще один бывший заключенный и двое посетителей Гильдии рыботорговцев, бросившихся за преступником после его обещания взорвать здание. Один из них был вооружен полутораметровым бивнем нарвала, второй — огнетушителем; оба орудия были позаимствованы ими в здании Гильдии рыботорговцев.
Поваленного на землю террориста застрелили прибывшие на место полицейские, чтобы он не привел в действие закрепленный на теле пояс смертника — впоследствии выяснилось, что это был муляж. Вскоре после инцидента на место прибыл Борис Джонсон и дал свой «политизированный» комментарий.
Тема оставалась в центре внимания все прошедшие дни. Лейбористы и консерваторы в соцсетях спорили о политике автоматического досрочного освобождения, принятой при лейбористах. BBC публиковала эксклюзивное интервью 2008 года с убийцей — в 14-секундном ролике он жаловался, что «рожден и воспитан в Британии», однако на него «вешают ярлык террориста», хотя он «никакой не террорист».
Бесчинства Усмана Хана прокомментировал и Садик Хан — мэр Лондона. Он призвал прекратить урезать финансирование полиции и вернуть судам право приговаривать опасных преступников к бессрочному тюремному заключению с правом выйти на волю с разрешения властей по истечении определенного судом срока.
Тема лондонского теракта зазвучала еще громче в воскресенье, 1 декабря, когда Борис Джонсон и Джереми Корбин дали интервью телеканалам BBC One и Sky соответственно.
«Убийца оказался на наших улицах из-за программы автоматического досрочного освобождения, которую придумало правительство леваков»,— без обиняков заявил ведущему Эндрю Марру премьер-министр, напрямую обвинив в случившемся политических оппонентов.
Напомним, в 2012 году Усман Хан был приговорен к бессрочному тюремному заключению за участие в террористическом сообществе «Аль-Мухаджирин», вдохновленном запрещенной в РФ организацией «Аль-Каида». Преступники планировали взорвать Лондонскую биржу и организовать лагерь подготовки боевиков в Кашмире на землях, которые принадлежат семье Усмана Хана. В 2013 году, когда такие приговоры запретили, срок пересмотрели и назначили террористу 16 лет, что позволило ему выйти на волю условно-досрочно по истечении половины срока автоматически, без участия особой комиссии, которая могла освобождение запретить.
Что касается законодательной причины, на нее больше всего напирал господин Джонсон, настаивая на отмене введенной лейбористами практики и введении минимального 14-летнего срока за терроризм. Он также рассказал, что благодаря действующему закону на свободу досрочно вышли 74 осужденных за терроризм, и пообещал исправить ситуацию.
Господин Корбин призвал уделять больше внимания реабилитации и заявил, что досрочное освобождение террористов возможно, но не автоматически, а по разрешению комиссии по условно-досрочному освобождению. В деле Усмана Хана комиссия принимать участие не могла из-за принятого при лейбористском правительстве закона.
Зато господин Корбин активнее всего говорил о внешнеполитической причине, которой премьер практически не касался. «Шестнадцать лет назад я отговаривал от вторжения в Ирак и его оккупации. Я предупреждал: оно запустит спираль из конфликтов, ненависти, страданий и отчаяния, которая будет питать войны, конфликты, терроризм и страдания будущих поколений. Так и получилось, и сегодня мы все видим последствия»,— заявил он, упомянув «неоднократные военные вмешательства Британии в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане».
И Борис Джонсон, и Джереми Корбин, однако, высказались по тюремной теме, дав комментарии о состоянии современной британской пенитенциарной системы.
«Мы должны узнать, что творится в тюрьмах. Это ведь не только места, куда отправляют людей за наиболее серьезные преступления, но и места реабилитации»,— заявил господин Корбин.
«Конечно, я считаю, что мы должны вкладывать больше денег в систему уголовного правосудия»,— рассказал, в свою очередь, господин Джонсон, посетовав, что правительство лейбористов почти не оставило свободных денег. Ведущий напомнил ему, что консерваторы у власти в Британии с 2010 года. «Я у власти только 120 дней. Я новый премьер-министр. Мы пойдем другим путем»,— пообещал в ответ господин Джонсон.
Проведенные в конце ноября, еще до политических баталий вокруг лондонского теракта, социологические опросы дают разные оценки: по данным компании DNG, преимущество консерваторов перед лейбористами сократилось до 6%, опрос же компании Savanta ComRes показал рост этого преимущества до 10%.
До выборов осталось меньше двух недель — вопрос защиты граждан и борьбы с преступностью и террором и так был третьим по важности. Теперь его актуальность, несомненно, возрастет.
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