Число погибших при ДТП в Тунисе возросло до 26

Число погибших в результате ДТП с участием туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает местная радиостанция Mozaique FM со ссылкой на фициального представителя министерства здравоохранения Шокри Нафти. Российских граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавиших нет, сообщило российское посольство в Тунисе в Twitter.

Напомним, авария произошла накануне у населенного пункта Амдун (провинция Беджа). Автобус ехал по гористой местности и сорвался в овраг. По информации AP, автобус перевозил 43 человека и принадлежал местной частной компании.