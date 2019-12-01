В Тунисе в ДТП с автобусом погибли 22 человека

В Тунисе в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, погибли 22 человека, передает AFP со ссылкой на МВД страны. Пострадал 21 человек.

В транспортном средстве находились туристы из числа местных жителей. ЧП произошло на севере страны. Автобус ехал по гористой местности и сорвался в овраг.

Посольство России сообщило, что выясняет, были ли в автобусе граждане России. «Да, мы в курсе этой трагедии. Посольство России находится на связи с компетентными органами Туниса и выясняет, были ли наши сограждане среди пассажиров автобуса. Официальная информация об этом последует позже»,— сообщили «РИА Новости» в посольстве.