В Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы

Митинг с требованием возврата северных территорий, как в Японии называют Южные Курилы, прошел в Токио, сообщает телеканал NHK. Участники акции заявили о готовности продолжать деятельность за возвращение Японии островов. «Мы будем проводить комплексную работу для осуществления обменов с жителями островов для укрепления взаимопонимания»,— заявил в ходе выступления на митинге министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это (цитата по «РИА Новости»).

В акции приняли участие 500 человек. После завершения мероприятия они прошли около полутора километров по улицам города.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Мирный договор стороны до сих пор не подписали.

О взаимоотношениях двух стран читайте в публикации “Ъ” «Тает надежда. Много воды утекло По этой теме».