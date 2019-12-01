Полиция не связывает атаку с ножом в Гааге с терроризмом

Нидерландская полиция заявила, что у подозреваемого в нападении с ножом в Гааге не было террористических мотивов. Точные обстоятельства атаки пока неясны. «Нет данных о том, что она связана с терроризмом»,— приводит AFP выдержку из заявления полиции. «Мотивы произошедшего устанавливаются»,— сказали там.

Инцидент произошел на популярной улице, где расположено много магазинов. Нападавший был задержан в центре города.

Подозреваемому 35 лет. «У него нет постоянного места жительства»,— сообщили в полиции. Все трое пострадавших являются несовершеннолетними.