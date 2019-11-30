В Гааге задержан подозреваемый в атаке с ножом

Нидерландская полиция задержала подозреваемого в атаке с ножом в Гааге. Инцидент произошел на популярной улице, где расположено много магазинов. Мужчина был задержан в центре города.

Подозреваемому 35 лет. «У него нет постоянного места жительства»,— приводит AFP выдержку из заявления полиции.

Все трое пострадавших являются несовершеннолетними, они уже выписаны из больницы. Сообщалось, что на нападавшем был платок, черный пиджак и серый тренировочный костюм.