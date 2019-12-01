В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка

Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта. Столкновение прекратилось быстро, нарушителей вывели из зала.

«Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал»,— сообщили в министерстве. Никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался, отметили там. Как уточнили ТАСС в минспорте, соревнования не были организованы министерством.