02 декабря, понедельник
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В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка

Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта. Столкновение прекратилось быстро, нарушителей вывели из зала.

«Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал»,— сообщили в министерстве. Никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался, отметили там. Как уточнили ТАСС в минспорте, соревнования не были организованы министерством.

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