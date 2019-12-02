Главные анонсы 2 декабря

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири». О перспективах увеличения поставок российского газа в Китай

В Сочи президент России Владимир Путин начнет серию совещаний, посвященных развитию Военно-морского флота.

В Мадриде начнется конференция ООН по изменению климата. О климатических проблемах

В Баку прибудет глава МИД России Сергей Лавров. Он проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об отношениях двух стран

Мещанский суд Москвы рассмотрит дело участника несогласованной акции 27 июля Павла Новикова. Его обвиняют в применении насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч.1. ст. 318 УК РФ). По версии следствия, господин Новиков ударил старшего сержанта полиции Широкого пластиковой бутылкой по шлему и предплечью, чем «причинил физическую боль». О последствиях летних протестов в Москве

В Париже в театре Шатле состоится церемонии вручения премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту мира по версии журнала France Football.

В этот же день впервые France Football вручит премию Льва Яшина лучшеми в мире голкиперу.

О важнейших событиях предстоящей недели — в анонсе “Ъ”.