Главные анонсы 2 декабря

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири». О перспективах увеличения поставок российского газа в Китай
В Сочи президент России Владимир Путин начнет серию совещаний, посвященных развитию Военно-морского флота.
В Мадриде начнется конференция ООН по изменению климата. О климатических проблемах
В Баку прибудет глава МИД России Сергей Лавров. Он проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об отношениях двух стран
Мещанский суд Москвы рассмотрит дело участника несогласованной акции 27 июля Павла Новикова. Его обвиняют в применении насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч.1. ст. 318 УК РФ). По версии следствия, господин Новиков ударил старшего сержанта полиции Широкого пластиковой бутылкой по шлему и предплечью, чем «причинил физическую боль». О последствиях летних протестов в Москве
В Париже в театре Шатле состоится церемонии вручения премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту мира по версии журнала France Football.
В этот же день впервые France Football вручит премию Льва Яшина лучшеми в мире голкиперу.
О важнейших событиях предстоящей недели — в анонсе “Ъ”.
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