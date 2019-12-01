Главные анонсы 2–8 декабря

2 декабря, понедельник

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири».

В Москве Мещанский суд рассмотрит дело участника несогласованной акции 27 июля Павла Новикова.

В Мадриде начнется конференция ООН по изменению климата.

3 декабря, вторник

В Москве Кунцевский суд начнет рассматривать по существу дело видеоблогера Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму.

В Лондоне начнется саммит лидеров стран НАТО.

4 декабря, среда

В Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем.

В Сочи начнется визит министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая примет участие в Международном форуме добровольцев.

В Вашингтоне судебный комитет Палаты представителей США обсудит конституционные основания для импичмента президента Дональда Трампа.

5 декабря, четверг

В Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев подведет итоги работы кабмина в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций.

В Москве откроется Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction.

В Вене пройдут общее заседание ОПЕК и заседание министерского комитета ОПЕК+.

В Турине (Италия) стартует финал Гран-при по фигурному катанию.

6 декабря, пятница

В Неаполе (Италия) начнется суд по экстрадиции в США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.

В Афганистане станут известны окончательные итоги президентских выборов.

7 декабря, суббота

В Саудовской Аравии российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер проведут бой за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

8 декабря, воскресенье

Состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.