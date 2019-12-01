Главные анонсы 2–8 декабря

2 декабря, понедельник
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири».
В Москве Мещанский суд рассмотрит дело участника несогласованной акции 27 июля Павла Новикова.
В Мадриде начнется конференция ООН по изменению климата.
3 декабря, вторник
В Москве Кунцевский суд начнет рассматривать по существу дело видеоблогера Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму.
В Лондоне начнется саммит лидеров стран НАТО.
4 декабря, среда
В Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем.
В Сочи начнется визит министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая примет участие в Международном форуме добровольцев.
В Вашингтоне судебный комитет Палаты представителей США обсудит конституционные основания для импичмента президента Дональда Трампа.
5 декабря, четверг
В Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев подведет итоги работы кабмина в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций.
В Москве откроется Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction.
В Вене пройдут общее заседание ОПЕК и заседание министерского комитета ОПЕК+.
В Турине (Италия) стартует финал Гран-при по фигурному катанию.
6 декабря, пятница
В Неаполе (Италия) начнется суд по экстрадиции в США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
В Афганистане станут известны окончательные итоги президентских выборов.
7 декабря, суббота
В Саудовской Аравии российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер проведут бой за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.
8 декабря, воскресенье
Состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.
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