СМИ: Airbus уволила 16 сотрудников, заподозренных в промышленном шпионаже

Airbus уволила 16 сотрудников, подозреваемых в промышленном шпионаже, сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство DPA. Все они каким-то образом получили доступ к документам, связанным с правительственными закупками.

В сентябре сообщалось, что прокуратура Мюнхена начала собственное расследование по этому делу, после того как с властями связался сам авиастроительный концерн и сообщил о возможных нарушениях, выявленных в ходе внутренней проверки. В частности, речь идет о двух программах бундесвера по закупке оборудования, связанного с телекоммуникационными системами, разведкой и безопасностью. Секретные документы по этим двум программам, в том числе информация о том, какое именно оборудование собирается закупить бундесвер, оказались в распоряжении нескольких сотрудников Airbus. «Некоторые из наших сотрудников получили доступ к документам, которые не должны были у них оказаться»,— заявил один из источников в компании.

Кирилл Сарханянц