Сотрудников Airbus в Германии заподозрили в промышленном шпионаже

Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении нескольких сотрудников авиастроительного концерна Airbus, которых подозревают в незаконном получении секретных документов, связанных с несколькими программами германских вооруженных сил. Как сообщает Der Spiegel, расследование началось после того, как компания сама уведомила власти Германии о возможных нарушениях, обнаруженных во время внутренней проверки. В Airbus заявили о том, что они в полной мере сотрудничают со следствием.

Речь идет о двух программах бундесвера по закупке оборудования, связанного с телекоммуникационными системами, разведкой и безопасностью. Секретные документы по этим двум программам, в том числе информация о том, какое именно оборудование собирается закупить бундесвер, оказались в распоряжении нескольких сотрудников Airbus. Как пишут немецкие СМИ, пока неизвестно, как это произошло.

По данным газеты Bild, Airbus уже уволила до 20 сотрудников. Министерство обороны Германии сообщило, что осведомлено о ситуации, проводит собственную проверку и уже приняло дисциплинарные меры в отношении одного из военнослужащих.

Яна Рождественская