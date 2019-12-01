«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Локомотив» встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев. Голы забили: Максимилиан Филипп (23; 49, пен.) — Алексей Миранчук (38, пен.).

Благодаря победе «Динамо» поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, в активе клуба 24 очка. «Локомотив» с 34-мя очками на 2-ом месте.

6 декабря в рамках 19-го тура РПЛ «Динамо» сыграет в гостях с «Зенитом», «Локомотив» в тот же день сыграет в Туле с «Арсеналом».