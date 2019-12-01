Генсек ООН призвал человечество прекратить вести «войну против природы»

Мир должен прекратить «войну против природы» и найти больше политической воли для борьбы с изменением климата, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш накануне двухнедельного глобального климатического саммита в Мадриде. По его словам, прекращение «войны против» природы возможно.

«Мы просто должны прекратить землеройные работы и бурение и использовать огромные возможности, предлагаемые возобновляемой энергией и природными решениями»,— заявил господин Гутерриш перед саммитом 2–13 декабря (цитата по Reuters). По словам генсека ООН, многие страны не выполняют эти обязательства, а политической воли не хватает.

Ранее администрация президента Дональда Трампа официально уведомила ООН о грядущем выходе США из Парижского соглашения по климату. Решение о выходе из соглашения господин Трамп принял в первые полгода после инаугурации — 1 июня 2017 года. Оно вызвало значительное недовольство экологов и политических противников президента США из Демократической партии.

Подробнее об отказе США читайте в публикации “Ъ” «Покинуть климат дважды».