Подмосковная поэзия прозвучит в кино

«Самураи подмосковных многоэтажек» — так критики назвали главных персонажей фильма «Большая поэзия» Александра Лунгина. Он вышел в прокат на этой неделе. В центре сюжета два друга-инкассатора, недавно вернувшихся из Луганска. Они пишут стихи и мечтают о лучшей жизни, но каждый видит ее по-своему. Это первый фильм Александра Лунгина, вышедший на большие экраны. Премьера картины состоялась на «Кинотавре», где получила сразу две награды: за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Что ждет фильм в прокате?

Виктор и Леха работают в ЧОПе — охраняют чужие деньги и мечтают заработать свои. Выходные проводят на поэтических вечерах и петушиных боях. Виктор стремится достичь успеха в стихосложении, Леха — в жизни: чтобы все было как у людей. А какая мысль первой приходит на ум, когда охота в момент разбогатеть? Верно — ограбить банк, чем герои и намерены заняться.

По словам критиков, герои «Большой поэзии» напоминают им самураев, воинов и поэтов – «Гамлетов спального района». Оценки при этом неоднозначные: с одной стороны, присутствует ярко выраженная индивидуальность режиссера, с другой — сценарные нестыковки.

Александр Лунгин признается, что сценарий к картине дался ему непросто. Он взялся за него десять лет назад по предложению соавтора Сергея Осипьяна, хотя и с неохотой. Идея фильма про поэтов казалась ему бредом. Первоначально «Большая поэзия» должна была стать комедией, но спустя годы режиссер решился внести некоторые изменения. Об этом "Ъ FM" рассказал сам Александр Лунгин: «Фильм вызревал из старого сценария, который по фабуле был похожим, а по настроению — совсем другим. Так получилось, что мы получили на него поддержку совсем неожиданно для меня, и он очень устарел — для меня самого устарел,— поэтому где-то полгода я думал, что с ним делать. Получилась эта история. У меня была дилемма, я мог бы делать фильм про своих сверстников — людей за 45, но мне показалось, что это тогда было бы уже совсем "угрюмое финское кино".

Поэтому у меня достаточно юные герои, и хотелось бы верить, что молодым людям это будет как-то интересно».

Прокатчики пророчат «Большой поэзии» успешный старт — для некоммерческих фестивальных картин. Совладелица независимой кинопрокатной компании «ПРОвзгляд» Яна Макарова уверена, что сборы фильма будут на уровне других российских авторских лент – «Кислоты» Александра Горчилина и «Аритмии» Бориса Хлебникова — это несколько десятков миллионов рублей. И тому, на ее взгляд, есть несколько причин: «Сам режиссер Александр Лунгин из известной семьи — его отец Павел Лунгин внес большой вклад в создание картины. Поэтому был такой довольно живой интерес к картине. Плюс сочетание и драмы, и боевика, и рэпа, и стихов дает расширение аудитории. То есть мы позиционируем этот фильм как "интеллектуальный боевик"».

Конкуренцию «Большой поэзии» составят другие российские картины: хоррор «Тварь» с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой в главных ролях и байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Оба также стартовали в прокате на этой неделе.

«Большая поэзия» — третья режиссерская работа Александра Лунгина, но известность он приобрел как сценарист. В частности, он работал над картинами своего отца Павла Лунгина «Дама пик» и «Братство».

Владимир Расулов, Лилия Галявиева, Юлия Жданова