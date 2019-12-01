Улицы Лондона останутся без Uber

Мэрия Лондона отказалась продлевать лицензию Uber. Официальная причина — низкая квалификация водителей. Городские власти не могут проконтролировать компанию, которая нанимает недобросовестных работников, а клиенты рискуют сесть в такси к водителю без лицензии. Это уже не первый раз, когда Лондон грозит забрать у Uber разрешение на работу. Закроют ли англичане агрегатор на этот раз? И как это отразится на работе компании по всему миру? Разбирался Николай Долгополов.

В Лондоне решили не продлевать ранее выданную компании Uber лицензию на работу. Власти обеспокоены, что за последние несколько месяцев около 14 тыс. поездок совершили водители с поддельными аккаунтами. Некоторые таксисты загружали свои фотографии в чужие профили, и никто не может гарантировать, что пассажиры не окажутся в машине с водителем без лицензии.

Uber уже лишался лицензии именно в Лондоне. Это было в 2017 году. Тогда компании дали 15 месяцев на устранение недостатков, затем продлили этот срок еще два месяца. И вот, наконец, время вышло. Вполне вероятно, что теперь у компании отберут лицензию — в Европе с этим строго, в отличие от России, отметил председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов: «Хоть какой-то контроль над агрегаторами такси есть только в Москве. По всей стране контроля нет ни для Uber, ни для “Яндекс”, ни для “Везет”.

Uber практически запретили в Германии и в Лондоне хотят запретить.





Там лицензируются все виды деятельности, там намного жестче эти правила. У нас отношение к агрегаторам практически никак не отрегулировано на государственном уровне».

Несмотря на формальный запрет деятельности в британской столице, таксисты Uber будут по-прежнему возить клиентов, считает руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Этому, кстати, не препятствует британское законодательство. В России компании, которым суд запретил работать на рынке, также нашли выход из ситуации, добавляет Станислав: «Когда в 2017 году запретили, компании подали апелляцию, то есть запрет действовал, но в связи с судебными процедурами они так и продолжали работать, пока им не выдали временную лицензию, которая закончилась на этой неделе. То есть можно запретить, но как агрегаторы работали, так и будут работать. В российской практике существует в разных городах запрет на отдельные агрегаторы, в частности такси “Максим” в Брянске, на Дальнем Востоке, в Кемерово запрещали, но судебный запрет касается конкретного юридического лица. Меняется юридическое лицо — компания и дальше работает».

Огромное количество нарушений и фальсификаций лондонскими таксистами обусловлено низкими тарифами, говорит владелец таксомоторной компании Георгий Серпионов. Отсюда и снижение качества услуг: «Чем меньше стоимость поездки, тем шире круг водителей. Вот, например, я могу выбирать водителей, которые ко мне приходят на собеседование при приеме на работу. Но понимая, что зарплата будет меньше, образованный и квалифицированный человек не придет, потому что он выберет другую работу. Если стоимость поездки возрастет, хорошие водители устроятся ко мне в компанию. Поэтому, если у лондонских кэбов стоимость выше, а у Uber — ниже, очевидно, что в Uber пойдут работать менее квалифицированные. Насколько мне известно, чтобы стать водителем кэба, нужно чуть ли не три года учиться и сдавать какие-то экзамены и без навигатора ездить. В Uber никакие экзамены сдавать не нужно».

В настоящее время с Uber в британской столице сотрудничают около 45 тыс. водителей. Даже если сервис закроют, то при существующей в Лондоне конкуренции среди перевозчиков, жители и туристы без услуг не останутся. В России Uber входит в структуру «Яндекс. Такси». Поэтому на отечественный рынок потрясения в Uber никак не повлияют.

Как Тереза Мэй заступалась за Uber Читать далее

По данным «Би-би-си», за последние три года Uber был вынужден прекратить работу в Дании из-за изменений в местном законодательстве, в Болгарии и Венгрии — из-за отзыва лицензий. Наиболее активно компания работает в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне и в бразильском Сан-Паулу.