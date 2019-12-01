Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил три шайбы и дал одну результативную передачу в матче с «Детройтом». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Вашингтона». Овечкина признали первой звездой игрового дня.

Это был 24-й хет-трик в карьере Овечкина, благодаря чему он вошел в пятерку самых результативных легионеров Европы, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На счету россиянина 1242 очка за 1112 матчей в североамериканской лиге.

Второй звездой дня признали форварда «Колорадо» Микко Рантанена. Он забил гол и отдал три голевые передачи в матче «Чикаго» (7:3). Третьей звездой назвали голкипера «Флориды» Крис Дридгер. Он отразил 27 бросков и не пропустил ни одного в матче с «Нэшвиллем» (3:0).

Об успехах команды российского форварда — в публикации “Ъ” «"Вашингтон" не переплюнуть».