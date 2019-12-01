В Мексике 14 человек погибли в ходе столкновения полицейских с членами наркокартеля

В ходе столкновения сотрудников полиции с предполагаемыми членами преступного сообщества в Мексике погибли 14 человек, четверо из них — полицейские. Еще шесть человек получили ранения, их состояние оценивается как стабильное, сообщает газета El Universal.

Инцидент произошел в штате Коауила на севере Мексики. Нападавшие были членами группировки «Картель северо-востока». Преступники использовали автоматическое оружие. Сколько именно человек участвовали в нападении на полицейских, не установлено.

В октябре отряд полицейских северного мексиканского города Кульякан был обстрелян в ходе задержания сына главы наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. В ходе перестрелки были убиты два человека, 21 пострадал. Полиция не сумела довести операцию до конца и доставить Гусмана-младшего в участок.

Подробнее о самом богатом наркоторговце мира читайте в публикации “Ъ” «El Chapo: немелкий бес».