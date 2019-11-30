Олег Буров сохранил пост мэра Риги

Мэр Риги Олег Буров смог сохранить свой пост, создав новую коалицию в Рижской думе, сообщает «РИА Новости». Отставки мэра добивались оппозиционные партии. Предыдущее внеочередное заседание об отставке господина Бурова 28 ноября не состоялось, так как на заседание не пришло большинство депутатов, его перенесли на пятницу.

В Рижской думе 60 депутатов. Олегу Бурову, чтобы сохранить должность, необходимо было получить минимум 31 голос. В голосовании он получил 31 голос, создав коалицию с партиями «Согласие», «Честь служить Риге», блоком «Риге» и независимым депутатом Байбой Брокой.

Господин Буров был назначен и. о. мэра Риги в апреле 2019 года, после того как его соратника из партии «Согласие» Нила Ушакова отправили в отставку с поста рижского градоначальника. Ранее господин Буров возглавлял департамент имущества думы и в течение десяти лет состоял в правлении Рижского международного автовокзала. Мэром его избрали в августе.