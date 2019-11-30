В митинге против расширения мусорного полигона в Садовом приняли участие 250 человек

На митинг против расширения мусорного полигона «Северный» в сторону поселка Садовый в пригороде Екатеринбурга пришли около 250 человек, сообщил на своей официальной странице в Facebook организатор протестной акции Эдуард Мансуров. Он отметил, что на митинге присутствовали активисты из поселков Шабровский и Большое Седельниково, а также депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

В начале ноября в Екатеринбурге прошло два митинга против строительства мусороперерабатывающего завода в поселке Шабровский. На акцию 3 ноября вышли около 200 человек, в митинге 9 ноября приняли участие около 350 человек.

На пресс-конференции 20 ноября свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов подчеркнул, что окончательно ни правительство области, ни министерство не определились с участками, где будут строиться мусоросортировочные комплексы.

Анастасия Реутова