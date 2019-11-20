Место для строительства в Екатеринбурге мусорного полигона утвердят в начале 2020 года

В начале 2020 года власти планируют определиться с территориями, где в Екатеринбурге будут строиться мусоросортировочные комплексы. «Задача определиться с территориями комплексов до конца текущего года — максимум в первом квартале 2020 года. Тогда уже будут известны конкретные территории», — сказал министр ЖКХ области Николай Смирнов.

По его словам, с жителями поселков Шабры и Большое Седельниково, где планируется построить комплекс, власти ведут диалог. Недовольным жителям пообещали подвинуть границы будущего комплекса на 2-3 км от жилого массива. Но окончательно ни правительство области, ни министерство не определились с участками, где будут строиться мусоросортировочные комплексы.

До их возведения Екатеринбург, Первоуральск, Краснотурьинск и Нижний Тагил планируют перевести на дуальный сбор мусора.

Господин Смирнов также рассказал, что в актуализированной схеме обращения с ТКО добавлено три полигона, которые получили право принимать мусор на утилизацию в Камышлове, Ирбите и Алапаевске. До конца года планируется получиться экспертизу по мусороперерабатывающему комплексу в Красноуфимске, в первом квартале начать его строительство. Во втором квартале 2020 года планируют приступить к строительству в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске.

Министерство также видит возможность разработки инвестпрограммы с регоператором «Спецавтобаза». В рамках этой инвестпрограммы предполагается строительство мусороперегрузочных станций. Однако господин Смирнов отмечает, что в программу может войти «как минимум один мусоросортировочный завод». «Спецавтобаза может привлечь инвестора для строительства комплекса», — полагает он.

Анастасия Реутова