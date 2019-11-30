«Витесс» объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды

Нидерландский футбольный клуб «Витесс» объявил об уходе российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды. Заявление опубликовано на сайте клуба. Вместе с господином Слуцким «Витесс» покинули его ассистенты — братья Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку после поражения «Витесса» от «Херенвена» (2:3). Это поражение клуба стало уже пятым в чемпионате Нидерландов.

Господин Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. До этого он тренировал сборную Россию, московский ЦСКА, английский «Халл Сити».