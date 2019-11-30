Superjob: более половины трудоустроенных россиян планируют работать 31 декабря

На работу в последний день 31 декабря планирует выйти каждый второй работающий россиянин (51%), следует из данных опроса портала SuperJob. Еще 19% трудоустроенных россиян хотят в этот день взять отгул либо отпуск. Со своими планами на этот день еще не определились 30% работающих россиян.

Наибольшую готовность трудиться в последний день 2019 года показали респонденты старшего возраста — 56% опрошенных в возрасте старше 45 лет проведут 31 декабря на рабочем месте. В возрастной группе до 34 лет 31 декабря работать готовы 49% респондентов.

В социологическом опросе приняли участие 1 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих в 231 населенном пункте страны и работающих по фиксированному графику. Опрос проводился 28 ноября.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым 31 декабря предлагается сделать выходным днем. Отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено ТК. Однако в начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может идти речи о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, так как решение по этому вопросу было принято заранее. «Здесь нечего дискутировать»,— сказал тогда господин Песков.