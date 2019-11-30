В России могут появиться машины для инвалидов, управляемые голосом и жестами

Рабочая группа «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) предложила провести в 2020–2022 годах эксперимент по использованию технологии, которая позволит инвалидам управлять автомобилем при помощи голоса, жестов и «силы мысли» — специальных нейроассистентов, которые реагируют на биосигналы мозга. В «Нейронете» подготовили соответствующий законопроект, его копия есть у РБК. Сейчас он находится на согласовании в правительстве.

Участие в эксперименте будет добровольным. К нему могут присоединиться инвалиды, у которых есть автомобиль и водительские права. Расходы на установку предлагается компенсировать за счет бюджета, контролировать эксперимент будет орган, который выберет правительство, поясняется в документе.

Цель эксперимента — дать возможность инвалидам в будущем оборудовать свои автомобили нейроассистентами за счет бюджета и наладить производство подобных систем. В дальнейшем они могут выйти на экспорт, рассказал изданию исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет» Александр Семенов.

На первом этапе будут использоваться боле простые нейроассистенты, при помощи которых можно будет поднять или опустить окна, включить в автомобиле кондиционер. «В будущем мы не исключаем внедрение более сложных устройств, которые позволят управлять движением автомобиля»,— сказал господин Семенов. Сколько автомобилей будет участвовать в эксперименте, и сколько для него потребуется денег, будет известно после принятия законопроекта.