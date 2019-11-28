МИД Украины раскритиковал Apple за отображение Крыма как российского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за то, что она отобразила Крым как российскую территорию. Он отметил, что мировая политика — это слабая сторона компании, и призвал ее заниматься своим делом — высокими технологиями и развлечениями.

Господин Пристайко посоветовал Apple представить, что можно почувствовать, когда «годы разработок украдены твоим худшим врагом, а кому-то несведущему наплевать на твою боль». «Вот как мы чувствуем, когда вы называете Крым российской территорией»,— написал министр в Twitter.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода». Теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России. После присоединения полуострова на Россию были наложены экономические санкции, которые продлеваются каждый год.

Как изменился Крым в составе России — в графиках “Ъ”.