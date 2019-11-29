Следователь, взявший в заложники жену, не смог обжаловать свой арест

Ростовский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей следователю СУ СК РФ по региону Сергея Ткачева, подозреваемого в незаконном лишении свободы членов своей семьи (ст. 127 УК РФ ), сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу суда. Он останется под стражей до 19 января 2020 года.

Напомним, 20 ноября в полицию поступило сообщение о «бытовом конфликте» в одной из квартир дома по ул. Красноармейской в Ростове. Одним из участников так называемого конфликта оказался сотрудник следственного управления. Следователь удерживал в квартире свою жену, но позже он согласился ее освободить и был задержан. В результате инцидента никто не пострадал. Квартал в центре Ростова был оцеплен с 6:00 до 11:00. После снятия оцепления в доме продолжали работать полицейские.

Дарья Голякова