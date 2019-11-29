В Сочи объявили экстренное предупреждение по граду и сильному ветру

Сегодня, 29 ноября, вечером, а также в течение выходных, 30 ноября и 1 декабря, на территории Сочи ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Кроме того, 30 ноября и 1 декабря в горной зоне курорта прогнозируется очень сильный дождь, а в высокогорьях мокрый снег и снег. На реках ожидается повышение уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах – сход селей малого объема, сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Также, 30 ноября и 1 декабря над Черным морем на участке Магри - Веселое а Большом Сочи имеется опасность формирования смерчей.

Экстренное предупреждение объявлено по всему Краснодарскому краю. Так, начиная с ночи субботы, 30 ноября, и до конца воскресенья, 1 декабря, в регионе местами ожидаются очень сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Ухудшится видимость в осадках до 500-1000 м. Прогнозируется усиление юго-западного и западного ветров с порывами до 15-20 метров в секунду. 1 декабря местами возможны сильные гололедно-изморозевые отложения на дорогах, а также сильное налипание мокрого снега.

По данным краевого Гидрометцентра, температура воздуха в Краснодарском крае ночью будет в пределах +4…+9° (местами в предгорных районах 0…+5°), днем столбик термометра поднимется до +9…+14°.

Дмитрий Михеенко