«Татнефть» в 2020 году увеличит инвестиции до 121,5 млрд рублей

Компания «Татнефть» в следующем году планирует увеличить финансирование инвестиционной программы до 121,5 млрд руб., что на 12% больше прошлогодних данных. Это следует из отчетности предприятия за третий квартал 2019 года.

Большую часть инвестиций (38,7 млрд руб.) «Татнефть» намерена направить на развитие нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко". В 2019 году на эти цели было потрачено 38,1 млрд руб. В разработку и добычу нефти «Татнефть» вложит 20,4 млрд руб., что 7,1 млрд меньше, чем в 2018 году. Инвестиции в добычу сверхвязкой нефти в 2020 году компания увеличит на 40% до 22,1 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» рассчитывает увеличить добычу нефти в 2020году в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

"Ъ-Казань"