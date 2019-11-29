В центре Краснодара из-за аварии на сетях 120 домов остались без горячей воды и тепла

Сегодня, 29 ноября, произошел прорыв на теплотрассе «ТЭЦ — Центр города» в районе пересечения улиц КИМ и Маяковского. На участке улицы КИМ от Маяковского до Титаровской перекрыто движение транспорта.

По словам гендиректора АО «Краснодартеплосеть» Сергея Сироджова, восстановительные работы начнутся вечером в пятницу и завершатся в субботу. В связи с этим будет отключена тепломагистраль. Подачу тепла и горячей воды планируется возобновить в течение суток 30 ноября. Без тепла и горячей воды останутся 120 многоквартирных домов в районе центральной части города, ограниченном улицами Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького. Кроме того, в зоне отключения около 20 социальных объектов, которые в выходные дни не работают.

По словам господина Сироджова, данная теплотрасса — одна из старейших в краевом центре.

Василий Хитрых