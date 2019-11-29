В Краснодарском крае отремонтировано 133 дорожных объекта протяженностью 245 км

В 2019 году Краснодарский край с опережением срока выполнил дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Это, по мнению экспертов, стало возможным благодаря тому, что торги прошли ранней весной, а уже в мае все объекты были законтрактованы, и подрядные организации приступили к работе.

Как сообщил журналистам руководитель «Краснодаравтодора» Евгений Зайцев, за текущий год было реализовано 133 дорожных объекта общей протяженностью 244,7 км. Это девять региональных объектов протяженностью 77 км, 50 объектов в Краснодарской агломерации (67,3 км), 64 объекта в Сочинской агломерации (85,2 км) и 10 объектов в Новороссийской агломерации (15,2 км).

Основной сложностью выполнения ремонта на дорогах назвают старые инженерные коммуникации под проезжей частью. Поэтому сначала происходит ремонт труб под дорогой, а затем – укладка асфальта.

По словам господина Зайцева, в 2019 году на реализацию дорожного нацпроекта было выделено свыше 4,4 млрд руб. Из этих средств 556,6 млн руб. были направлены на строительство нового Яблоновского моста, а также на реконструкцию моста на дороге от села Георгиевское до аула Большое Псеушхо в Туапсинском районе.

В 2020 году на ремонт дорог по нацпроекту в Краснодарской агломерации будет выделено 2 млрд руб., в Сочинской агломерации - 830 млн руб., в Новороссийской агломерации - 550 млн руб. На региональные дороги со следующего года выделение федеральных средств прекращается, поэтому их ремонт будет производиться за счет краевых средств. На региональную сеть по нацпроекту в 2020 году предусмотрено 205 млн руб.

Цель дорожного нацпроекта – через пять лет достичь показателя нормативного состояния дорог регионального значения до 71%, дорог городских агломераций – до 85%.

Василий Хитрых