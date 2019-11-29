Общественники Туапсе выступили против мусоросортировочного комплекса на мысе Кадош

В администрации города Туапсе прошел круглый стол по вопросу планируемого строительства на мысе Кадош мусоросортировочного комплекса, сообщила Экологическая вахта по Северному Кавказу. Инициатор обсуждения Евгений Витишко, руководитель регионального отделения общественной организации "Зеленая лига", рассказал “Ъ-Юг”, что присутствовавшие на встрече жители города высказались против создания объекта, который планируют разместить вблизи жилой застройки, рядом с лесопарковой зоной.

В ходе круглого стола Валерий Дробот, директор АО "Крайжилкомресурс" (региональный оператор по обращению с ТКО) сообщил представителям общественности, что на площадке полигона ТКО на мысе Кадош, официально закрытого для приема отходов, компания намерена построить мусоросортировочный комплекс производительностью 60 тысяч тон в год. Отходы, собираемые со всей территории Туапсинского района, будут сортироваться и направляться для захоронения на межмуниципальный полигон в Белореченском районе.

Эколог Евгений Витишко в ходе слушаний заявил, что мусоросортировочный комплекс не может располагаться на расстоянии около 240 м от жилой застройки, вблизи лесопарка «Кадош», имеющего статус памятника природы. «На полигоне "Кадош" мусоросортировочный комплекс размещать недопустимо. Нужно искать другое – безопасное с экологической точки зрения - место»,– считает глава отделения «Зеленой лиги».

Анна Перова, Краснодар