В Ростове на строительство дорог в новых микрорайонах направят 3,5 млрд рублей

На проектирование и строительство автодорогдорог в новых микрорайонах Ростова выделят 3,5 млрд руб., сообщает «РБК Ростов».

Так, 1 млрд руб. направят на строительство девяти автомобильных дорог в Левенцовском микрорайоне. Еще 50 млн руб. направили строительство дороги к жилому комплексу «Западная резиденция».

Кроме того, в ближайшие годы власти будут решать вопрос транспортной доступности Суворовского микрорайона. Так, на реконструкцию пересечения в одном уровне ул.Оганова — ул.Особенная — ул.Зрелищная с устройством кольцевого пересечения выделят около 90 млн руб. Кроме того, почти окончено проектирование дороги по ул.Орбитальной от пер.Космического до ул.Особенной. Строительство оценивают в 2,3 млрд руб., на реализацию проекта уйдет 2,5-3 года.

Дарья Голякова