Евгений Витишко вышел на одиночный пикет в Туапсе против свалки мусора в лесной зоне Активист требует запретить складирование отходов на мысе Кадош

Экологический активист и общественный деятель Евгений Витишко вышел на одиночный пикет с требованием запретить складирование мусора на Кадоше. «Туапсе не помойка! Нет хранению мусора на Кадоше!», - с таким плакатом активист вышел к зданию городской администрации Туапсе. Как рассказал Евгений Витишко “Ъ-Кубань”, уже с декабря 2019 года региональный оператор Белореченской зоны АО «Крайжилкомресурс» планирует начать складирование на северо-восточной части мыса Кадош в городе Туапсе мусора в объеме около 400 тыс. куб. м. в год.

Получить комментарий АО «Крайжилкомресурс» в пятницу не удалось, телефон компании не отвечал.

«Возмущенные жители города Туапсе и Туапсинского района планировали 1 декабря 2019 года провести митинг в центре города против складирования мусора на неподготовленной территории и дальнейшего загрязнения территории города и Черного моря. Однако городская администрация согласовала митинг на кладбище»,- рассказал господин Витишко.

По его словам, жители города выступили за полное закрытие места хранения и сортировки мусора на Кадоше и намерены писать обращение на имя губернатора Кубани с просьбой разобраться в «мусорной проблеме».

Елена Рыжкова