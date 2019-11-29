Члена Краснодарской коллегии адвокатов осудили за покушение на мошенничество

В законную силу вступил приговор Ейского городского суда в отношении бывшего адвоката Краснодарской коллегии адвокатов Владимира Филиппова. Он признан виновным в покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд назначил члену коллегии три года колонии общего режима и лишил его права заниматься адвокатской деятельностью.

Как сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю, защитник пообещал жительнице Ейска за 300 тыс. руб. оказать содействие в переквалификации статьи возбужденного в ее отношении уголовного дела на менее тяжкий состав. Об этом женщина сообщила в правоохранительные органы. Адвокат был задержан с поличным оперативными сотрудниками ФСБ при получении взятки.

Дело было возбуждено и расследовано Ейским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Материалы дела были рассмотрены коллегией Краснодарского краевого суда в апелляционном порядке, однако решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменений.

Дмитрий Михеенко