Суд вернул дело замначальника УФНС по Ростовской области следователям

В Ленинском районном суде Ростова в пятницу, 29 ноября, состоялось первое заседание по делу заместительницы начальника УФНС по Ростовской области Ирины Александровой. «Суд принял решение вернуть материалы уголовного дела следователям, об этом “Ъ-Юг”,— рассказали в приемной суда.

Уголовное дело в отношении госпожи Александровой возбудили в мае этого года по ч.3 ст. 286 УК РФ, ее подозревают в незаконном возмещении 21 млн руб. НДС. Тогда чиновнице избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В июле ее перевели под домашний арест.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, Ирина Александрова начала работу в налоговых органах в 1996 года, в 2012 году стала заместителем руководителя УФНС по области. С марта 2019 года исполняла обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области, сейчас пост и.о. занимает Андрей Мосиенко. Награждена знаком отличия «Почетный работник ФНС России».

Кристина Федичкина